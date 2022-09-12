Возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье | 360°

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Возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье

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Первые договоры на получение земельных участков в аренду, подписанные «Госключом», зарегистрированы в ЕГРН. Жители Подмосковья активно осваивают новую цифровую услугу.

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«Для арендаторов земельных участков произошли важные изменения. С помощью «Госключа», разработанного Минцифры России, теперь можно арендовать землю в Подмосковье, не выходя из дома. Это первая услуга, в которую внедрен новый электронный сервис», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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«Госключ» — это удобное и безопасное нововведение для пользователей портала Госуслуг. Первые договоры на получение земельных участков в аренду, подписанные с помощью такого сервиса, уже зарегистрированы в ЕГРН. С помощью «Госключа» процесс подачи заявления максимально упрощается и позволяет избежать хождения по структурам.

«В будущем мы планируем расширить перечень услуг, в которых договор можно будет подписывать с помощью этого инновационного сервиса», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подмосковье вошло в пятерку регионов по цифровой трансформации. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, как область продвинулась в цифровизации за последние годы.

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