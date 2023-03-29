Подмосковье 29 марта 2023, 11:33 Жители Подмосковья смогут списать пени за неоплаченный вывоз мусора до конца марта

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Ежегодная акция регоператора «РТ-Инвест» по списанию штрафов за просроченную оплату вывоза мусора продлится до 31 марта. Собственники домов и квартир могут не оплачивать пени, начисленные с января 2019 года при условии погашения основного долга.

Суммарный долг жителей перед оператором сейчас составляет четыре миллиарда рублей. Свыше половины этой суммы – задолженность физических лиц, еще 1,6 миллиарда не оплатили юридические лица.

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Большинство должников оказалось в Рузе – там жители обязаны оплатить в сумме 1,8 миллиарда рублей. Еще 393 миллиона задолжали в Одинцове, по 170 миллионов в Истре и Наро-Фоминске, 1,5 миллиарда в Сергиевом Посаде и 200 миллионов в Дмитрове. Чаще всего за услугу не платят жители Домодедова.

Сумма штрафов, начисленных до начала акции составляла около 20 миллионов рублей, за три месяца было списано почти два миллиона из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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