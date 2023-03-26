Подмосковье 26 марта 2023, 16:16 «Все для дела, все для результата». Воробьев — о важности сплочения в сложное время Губернатор Подмосковья Воробьев: в сложное время особенно важны единение и взаимопомощь Пресс-служба губернатора Московской области

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В непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

«На нашу долю выпало особое время — когда предельно важно быть сплоченными, беречь друг друга и помогать тем, кому тяжело. Все для дела, все для результата — эти слова сейчас актуальны как никогда», — считает глава региона.

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Губернатор Воробьев напомнил, что в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что открытие современных заводов и километров новых дорог, новая школа или детский сад — тоже победа.

«Наша задача — сделать так, чтобы таких побед, перемен, которых ждут люди, в Подмосковье стало больше. В этом главный смысл нашей работы», — уверен губернатор.

Он указал на то, что Владимира Путина впервые избрали президентом ровно 23 года назад — 26 марта 2000 года, — и с тех пор государство не раз сталкивалось как с внешними угрозами, так и с внутренними противоречиями.

«Объединить нашу большую страну, сделать ее сильной и независимой, вернуть ей голос на мировой арене ― все эти крайне сложные задачи взял на себя наш лидер. Сегодня мы понимаем, как важно продолжать этот курс — на самостоятельное развитие, сохранение ценностей и традиций, укрепление безопасности наших людей. Поэтому очень трудное решение по защите Донбасса и проведению спецоперации разделяет и поддерживает большинство жителей страны», — рассказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что российские бойцы сражаются на передовой ради общего будущего, а мы верим в них и ждем с победой, которая обязательно настанет.