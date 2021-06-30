До 2 млн жителей Подмосковья привьются от COVID-19 в июле

Вакцинация в Подмосковье идет очень активно. При нынешних темпах в июле прививки от коронавируса получат 1,5-2 миллиона жителей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5—2 миллиона человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ежедневно в регионе госпитализируют по 1,1 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус, добавил он. Также увеличилось число вызовов скорой помощи — до 14 тысяч в сутки.

«У нас госпитализация достаточно высокая на этой неделе — 1100 в день. Но радует выписка — люди выздоравливают», — привел ТАСС слова губернатора.

Воробьев отметил, что на борьбу с коронавирусом направлены 7,5 тысячи врачей и 15 тысяч медицинских сотрудников среднего звена.

В Подмосковье развернули более 14 тысяч коек для больных COVID-19, свободными остаются 16%.

По сравнению с прошлогодним пиком пандемии сейчас число пациентов на аппаратах ИВЛ увеличилось.

«Если год назад где-то 250-270 максимально на ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 ИВЛ», — сообщил глава региона.