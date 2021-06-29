Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса

Московская область вошла в число лидеров по вакцинации жителей от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Об этом он сообщил на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Особенно хочу отметить <…> Башкортостан, Московскую область, Москву. Регионами-лидерами (по вакцинации от коронавируса — прим. ред.) являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других. В целом по ним идет хорошая динамика», — отметил глава Минздрава страны.

Он подчеркнул, что увеличение удельного темпа вакцинации наблюдается с 16 июня.

Мурашко также отметил, что сейчас в России между регионами распределили порядка 32 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса. Поставки в разные части страны идут ежедневно.

Кроме того, на фоне растущего спроса на препарат увеличивается количество пунктов вакцинации. Сейчас их число приближается к 10 тысячам без учета мобильных бригад — с ними цифра увеличивается еще на пять тысяч.

Мурашко также добавил, что доля вакцинированных от коронавируса россиян старше 60 лет составляет более 40%. В общей сложности первый компонент вакцины получили уже свыше 23 миллионов жителей страны.