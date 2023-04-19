Подмосковье 19 апреля 2023, 11:32 Жители Подмосковья смогут сдать кровь на донорской акции в МОНИКИ 20 апреля МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

Акция «Стань донором» пройдет в МОНИКИ имени Владимирского 20 апреля. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний.

Акцию приурочили к Национальному дню донора. Участники смогут сдать как цельную кровь, так и ее компоненты.

Реклама

Отделение переливания работает в клинике ежедневно по будням, а в последние дни месяца проходит акция «Донорская суббота».

Как отметили в МОНИКИ, донорское движение вносит большой вклад в здравоохранение и помощь людям. Кровь ежедневно используют во время сложных операций, тяжелых родов, а также при лечении заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».