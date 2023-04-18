Важное 18 апреля 2023, 17:39 Поликлинику в «Ивановских двориках» в Серпухове откроют осенью — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: поликлинику в Серпухове достроят раньше срока

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Современную поликлинику в микрорайоне «Ивановские дворики» в Серпухове откроют на месяц раньше срока — уже в ноябре этого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заложил первый камень в фундамент прошлой весной. Вскоре здесь смогут принимать по 700 пациентов в смену.

Сегодня «Ивановские дворики» — самый многочисленный микрорайон в Серпухове. Там живут почти 30 тысяч человек. Новая поликлиника — долгожданная.

Мы планируем, что она будет сдана уже в ноябре, на месяц раньше срока. Это будет первая поликлиника в Серпухове в отдельном новом здании. Андрей Воробьев

Ее спроектировали по новому стандарту, отметил губернатор. В поликлинике будут лечить и взрослых, и детей. Внутри установят современное оборудование.

«Строительство поликлиник в этом городском округе велось в начале и середине прошлого века, еще по старым нормам. Большинство из них находятся на первых этажах жилых домов. Тяжелое оборудование там установить проблематично — из-за этого в городе дефицит мощностей. Да и рост числа жителей тоже сказывается», — добавил Андрей Воробьев.

Поликлиника возвысится на три этажа. Внутри обустроят детское и взрослое отделения. Появятся кабинеты реабилитации и восстановительного лечения, функциональной диагностики. Установят аппараты КТ и МРТ.

Территория поликлиники

Внутренний дворик облагородят — там установят детскую площадку, предусмотрят зону отдыха и парковку.

«В „Ивановских двориках“ много молодых семей, которые хотят планировать здесь свое будущее, семей с маленькими детьми. Для них важно, чтобы все доктора были в шаговой доступности. В новой поликлинике откроют 14 кабинетов участковых врачей для взрослых и детей», — подчеркнул Воробьев.

На работу примут хирурга, травматолога, аллерголога, оториноларинголога, невролога, логопеда, уролога, гинеколога, офтальмолога и других ведущих специалистов.

Наша задача — уже сейчас подобрать специалистов и помочь им устроиться в Серпухове. Андрей Воробьев

Также по поручению губернатора поблизости организуют автобусное движение.

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