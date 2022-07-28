Жители Подмосковья смогут получить звание ветерана труда через «Госуслуги»

Получение звания «Ветеран труда» в Подмосковье стало проще. Теперь оформить льготу можно дистанционно — через портал госуслуг. Об этом рассказали в Мингосуправления области.

Всего в Подмосковье статус ветерана труда имеют около 900 тысяч человек, рассказала глава министерства Надежда Куртяник. Почетный статус можно подтвердить удостоверением, а оформить его теперь можно онлайн.

«Для удобства жителей оформление удостоверения полностью переведено в „цифру“. После подачи электронного заявления не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов», — рассказала Куртяник.

Звание присваивают за многолетний и добросовестный труд. Получить его могут те, кто начал трудиться в несовершеннолетнем возрасте во времена Великой Отечественной войны и те, кто имеет не менее 40 лет стажа — для мужчин и 35 лет — для женщин. Дать его могут и обладателям государственных наград, других почетных званий, а также благодарностей и грамот от президента РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переводе государственных услуг в онлайн. Это позволило региону стать одним из лучших по цифровой трансформации в стране.