Андрей Воробьев объяснил, почему цифровизация стала новацией в Подмосковье

Подмосковье перевело уже 95% государственных услуг в электронный вид. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что задача — сделать так, чтобы жители могли оформить все необходимое не выходя из дома. По его словам, эта новация продиктована временем.

В качестве примера он привел оформление льгот на оплату ЖКУ без участия получателя.

«В XXI веке без „цифры“ невозможна жизнь ни маленького человека, ни взрослого. Так и власть не имеет права отставать и должна максимально удобно, доходчиво оказывать услуги», — сказал Андрей Воробьев.

Воробьев заметил, что слово «цифра» звучит бездушно, но в нем скрыт глубокий смысл и удобство. Комфорт — ценность для каждого человека, и власти поставили задачу перевести все 380 региональных и муниципальных услуг в электронный вид.

Очень серьезно над этим работаем. Большой регион: люди часто живут в бешеном темпе, в мегаполисе. Видим, насколько востребовано это, и получаем положительные отзывы Андрей Воробьев.

Однако новый формат не исключает старого. Несмотря на то, что люди предпочли получать многие услуги на региональном портале, остались те, кому пока довольно сложно разобраться, например, с регистрацией. Поэтому, например, пенсионеров по-прежнему принимают в МФЦ.

«Продолжаем дальше форсировать, в том числе федеральные услуги, с коллегами — это и Росреестр, и МВД. Всегда находим поддержку от коллег на федеральном уровне», — рассказал Воробьев.

В качестве простого примера одной из последних новаций Подмосковья губернатор привел льготы при оплате ЖКУ для пенсионеров.

Если раньше для оформления льготы приходилось собирать справки, то теперь лишь приходит СМС с оповещением о том, что положена льгота. Это происходит автоматически.

«Главная цель — удобство и комфорт всего, что тебя окружает. Рождение твоего ребенка, регистрация брака, разрешение на стройку, отчет в контрольные органы — все можно получать в „цифре“ так же, как заказывать пиццу по интернету», — сказал Андрей Воробьев.

В регионе проживают 2,5 миллиона льготников 18 категорий, им возмещают от 50 до 100% платы.