Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн

Читать 360tv в

Получить справку о назначенных льготах и выплатах теперь можно онлайн в Подмосковье. Заказать документ можно через «Госуслуги», рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

С начала работы сервиса справки о льготах и выплатах оформили уже свыше 10 тысяч раз. Еще 39 тысяч раз заказали документы из центра занятости.

Реклама

«Все удобно и просто, в течение одного дня справка готова и доступна в личном кабинете», — отметила вице-губернатор.

Реклама

Справки подписываются электронной подписью, которая равносильная поставленной на бумаге, напомнили в Минсоцразвития.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что лично проверит состояние электричек после жалоб жителей. Они сообщили о неисправности систем отопления в холод, отсутствии кондиционеров в жару и плохое содержание вагонов.

0 0 0 0 0 0