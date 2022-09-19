Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн | 360°

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Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн

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Получить справку о назначенных льготах и выплатах теперь можно онлайн в Подмосковье. Заказать документ можно через «Госуслуги», рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

С начала работы сервиса справки о льготах и выплатах оформили уже свыше 10 тысяч раз. Еще 39 тысяч раз заказали документы из центра занятости.

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«Все удобно и просто, в течение одного дня справка готова и доступна в личном кабинете», — отметила вице-губернатор.

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Справки подписываются электронной подписью, которая равносильная поставленной на бумаге, напомнили в Минсоцразвития.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что лично проверит состояние электричек после жалоб жителей. Они сообщили о неисправности систем отопления в холод, отсутствии кондиционеров в жару и плохое содержание вагонов.

Льготы

Госуслуги

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