30 марта 2023, 13:46
Жители Подмосковья смогут оценить качество подготовки к пожароопасному сезону на портале «Добродел»
Новый опрос пройдет на портале «Добродел» с 27 марта по 24 апреля. Жители смогут поставить оценку проводимым в регионе противопожарным мероприятиям.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, обратная связь жителей поможет ведомству убедиться в правильности принимаемых решений, а также скорректировать работу и усилить некоторые направления.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Реклама
Реклама