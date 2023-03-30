Подмосковье 30 марта 2023, 13:46 Жители Подмосковья смогут оценить качество подготовки к пожароопасному сезону на портале «Добродел»

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Новый опрос пройдет на портале «Добродел» с 27 марта по 24 апреля. Жители смогут поставить оценку проводимым в регионе противопожарным мероприятиям.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, обратная связь жителей поможет ведомству убедиться в правильности принимаемых решений, а также скорректировать работу и усилить некоторые направления.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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