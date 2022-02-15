Жители Подмосковья сдали за месяц более 64 тысяч елок на переработку
Жители Московской области сдали на переработку более 64 тысяч деревьев благодаря акции «Подари своей елке вторую жизнь». Она продлилась месяц — с 15 января по 15 февраля — в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, собранные ели отправили на вторичную переработку.
Акция пришлась по нраву жителям Московской области — они сдали более 64 тысяч деревьев. Это в 1,5 раза больше, чем нам удалось собрать за предыдущие три акции
Он подчеркнул, что объем собранных жителями елей можно сравнить с хвойным лесом площадью 22 гектара. Главная цель экологической акции — правильная утилизация новогодних елей.
Деревья получат вторую жизнь. Из древесины сделают щепу, а ее смогут применить в производстве почвогрунта, фанеры и в качестве биофильтров на закрытых мусорных полигонах.
«Задача, помимо заботы об экологии, — создать комфортные условия для жителей, избежать захламления контейнерных площадок крупногабаритными отходами, поддержать на них порядок», — добавил Велиховский.
Щепу применят и при высадке новых елей, а часть, которая пойдет на производство фанеры, используют в производстве элементов для новых детских площадок.