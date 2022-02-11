Бывший мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском начнут рекультивировать в 2022 году

Рекультивация бывшего мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском начнется в 2022 году. Его давно закрыли, и больше он не принимал отходы. Впереди самый важный этап — восстановление поврежденных земель и ресурсов.

Рекультивация должна была начаться уже в начале недели, но компания «Геос», взявшая на себя обязательства, к работам не преступила. Это нарушение госконтракта, и вопрос взяли на особый контроль.

Но в Министерстве ЖКХ Подмосковья жителям сообщили, что рекультивацию сдвигать не будут. Все работы начнутся в этом году.

Рекультивацию начнут в любом случае в 2022-м, независимо от состояния исполнения контракта с „Геос“ МинЖКХ Подмосковья.

Так, Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба уже направила в компанию «Геос» уведомление о незамедлительном начале работ.

Активные жители уже заметили, что рекультивация вовремя не началась, и в Росприродназор начали поступать жалобы. На объекте работает выездная бригада Росприродназора.

«Ситуация здесь находится на постоянном контроле нашего Министерства ЖКХ. Мы тщательно следим за исполнением взятых подрядчиком на себя обязательств. Рекультивация будет продолжаться до 2023 года — строго в соответствии с проектом», — заверили в ведомстве.

Мусорный полигон «Ядрово» закрыли еще в конце 2020 года. С тех пор здесь больше не принимали отходы.

Ранее стало известно о том, что более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов Подмосковья в 2022 году.