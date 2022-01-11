11 января 2022, 09:44
Онлайн-карту с пунктами приема елей на переработку опубликовали в Подмосковье
Жители Подмосковья смогут сдать ели на переработку в 215 пунктах
Жители Подмосковья смогут сдать ели на переработку в 215 пунктах. Чтобы было проще узнать адреса, в регионе создали онлайн-карту. Это часть акции «Подари вторую жизнь своей елке!».
Карту опубликовали на официальном портале правительства Подмосковья. Там же подчеркнули, что экологическая акция начнется 15 января.
Она продлится месяц — до 15 февраля. Жители смогут сдать ели и сосны — их отправят на вторичную переработку.
Деревья получат вторую жизнь. Из древесины сделают щепу, а ее смогут применить в производстве почвогрунта, фанеры или в качестве биофильтров на закрытых мусорных полигонах.
Ранее россиян призывали сдавать живые ели на утилизацию. После переработки они пойдут на корм животным или могут пригодиться в сельском хозяйстве.