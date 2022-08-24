Жители Подмосковья сдали 300 тонн электролома на переработку за год

Комплексы переработки отходов «РТ-Инвест» отсортировали 300 тонн электролома разных фракцией. Из него смогут сделать свыше 400 кузовов для автомобилей.

Как рассказали в компании, все собранные отходы переработают, причем большую часть на предприятиях Москвы и Подмосковья. Большинство из них — это телефоны, принтеры, компьютеры и другая техника. Из 300 тонн электролома можно сделать 400 металлических кузовов для авто или 400 километров силового кабеля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки в Подмосковье. Ужесточение мер помогло снизить жалобы жителей.