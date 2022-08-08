Губернатор Подмосковья Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо качественно проводить работу по ликвидации незаконных свалок в регионе. Он напомнил, что с середины июля действует закон, предполагающий довольно суровое наказание за выброс мусора в неположенном месте.

«Сегодня в первой половине дня и на правительственном уровне РФ затрагивалась тема несанкционированных свалок. Вы знаете, что принят закон, который действует с 14 июля и предполагает серьезное наказание и конфискацию автомобильных средств в случае обнаружения и сброса мусора в неположенном месте. Важно, чтобы мы эту работу проводили качественно», — отметил губернатор Воробьев на совещании с зампредами.

В рамках совещания о ситуации с незаконными свалками доложит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Подмосковье ужесточили контроль за обращением со строительными отходами. Для предотвращения незаконных свалок проводятся рейды, устанавливаются фотоловушки и шлагбаумы, создается список нелегальных перевозчиков.