Подмосковье 08 июня 2023, 17:07 Жители Подмосковья оставили 14 тысяч предложений по размещению площадок для выгула собак на «Доброделе» Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Жители Подмосковья предложили около тысячи мест для размещения в выгульных с площадок для собак. Активнее всего опросе принимали участие жители Красногорска.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, опрос прошел на портале «Добродел». В нем поучаствовал 2741 житель Красногорска, 1059 — Одинцова, 1000 — Балашихи и 971 — Подольска. От них поступило более 14 тысяч предложений.

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«Наибольшее количество людей проголосовали в городском округе Красногорск, где необходимость в площадках, по мнению горожан, сразу в трех новых жилых комплексах округа», — сказал он.

Так, 819 жителей Подмосковья проголосовали за строительство в площадке в жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске. Он набрал наибольшее количество голосов.

При создании площадок для выгула собак учитывают установку ограждений, покрытия, объектов для дрессировки, освещения, а также скамеек и урн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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