Подмосковье 18 ноября 2022, 10:12 Жители Подмосковья подали 800 заявок на льготы по подключению газа

Читать 360tv в

Жители Подмосковья подали 800 заявок на получение поддержки в рамках президентской программы социальной газификации. Регион стал первым, где ввели льготы для нуждающихся. Об этом сообщили в Минэнергетики области.

Мера поддержки включает в себя бесплатные работы на участке и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Рассчитывать на помощь могут пенсионеры с доходом, не превышающим прожиточного минимума, одиноко проживающие пожилые жители, ветераны и другие категории.

Реклама

Для подключения дома к газу на льготных условиях необходимо подать заявку через «Госуслуги». После этого нужно заключить договор с «Мособлгаз».

Реклама

Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.