Подмосковье 14 ноября 2022, 12:26 Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье Андрей Воробьев сообщил о работах по освещению дорог в Подмосковье Телеканал "360"

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Светлое время суток стало короче. В связи с этим жители Подмосковья стали оставлять обращения, связанные с плохой освещенностью дорог. Проблему постараются оперативно решить, особенно на аварийных участках, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства.

«Мы видим в этот период достаточно заметные обращения граждан. И наша задача — максимально сделать так, чтобы те участки, которые тревожат жителей, которые аварийные, в том числе, с участием ГИБДД, сделать освещенными», — сказал глава региона.

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Особое внимание уделят Пушкино, Щелкову, Раменскому, Наро-Фоминску и Рузе. Именно эти округа, по словам Воробьева, чаще всего остаются в красной зоне по освещенности дорог. Главам он поручил держать ситуацию на личном контроле и выдвигать свои предложения по улучшению состояния муниципалитетов.

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Ранее губернатор сообщил, что на дороги региона выйдут еще 200 новых автобусов до конца года. Они будут оснащены USB-разъемами и системами климат-контроля.