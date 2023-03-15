Подмосковье 15 марта 2023, 10:27 Жители Подмосковья оставили на 11% меньше заявок по вопросам ЖКХ зимой

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Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала исполнение свыше 16,3 тысячи зимних заявок жителей. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Многие запросы касались ликвидации сосулек — это более 3,2 тысячи.

Другие популярные категории заявок относились к качеству отопления, их подали более 11,6 тысячи раз. Еще более 1,4 тысячи сообщений поступило о ремонте отопительных систем.

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Больше всего заявок за зиму оставили жители Подольска, Щелкова и Воскресенска, меньше всего — Черноголовки, Лотошина и Шаховской.

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Руководитель ГЖИ Ольга Федина напомнила, что по норме температура воздуха в квартире должна быть не ниже +18 градусов, отопление должно быть круглосуточным и бесперебойным. Если таких условий нет, необходимо обратиться в управляющую компанию или ЕДС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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