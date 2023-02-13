Важное 13 февраля 2023, 13:28 Андрей Воробьев поручил ускорить программу реновации в Подмосковье Губернатор Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Программу реновации ускорят в Подмосковье. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье. Дать дополнительный импульс работе поручил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства.

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Глава региона отметил, что на фоне застройки новых жилых комплексов люди из аварийных домов чаще задают вопросы о сроках реновации. После обращения из Люберец Воробьев поручил главам округов ускорить работу. В качестве примера он привел успешное наращивание темпов программы в столице.

Города должны преображаться. Все, что безнадежно устарело. А кое-где еще дома, где, пусть это вслух будет сказано, удобства находятся на улице. В XXI веке Подмосковье должно избавиться от такого недоразумения. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Первые проекты по реновации в Подмосковье стартовали в 2021 году в Мытищах и Раменском. Еще 18 — в прошлом году. Благодаря им из ветхих домов переселят около 15 тысяч человек.

Нам нужен масштаб. Расселить две тысячи человек — хорошо, но лучше расселить 20 тысяч, а еще лучше — 200 тысяч. Андрей Воробьев

Воробьев добавил, что самая большая сложность в работе — коммуникация с жителями. Чтобы они относились к темпам расселения с пониманием, важно общаться с ними и отвечать на все возникающие вопросы.

Ранее губернатор рассказал об открытии новой большой школы в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. В ней создадут условия для занятий спортом и творчеством.

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