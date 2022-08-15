Жители Подмосковья выплатили 396 миллионов рублей ущерба за незаконное использование электричества

«Мособлэнерго» сообщило о незаконном использовании электричества в Подмосковье. За полгода причиненный ущерб составил около 26 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

На нарушителей составили 36 актов о незаконном использовании электричества, они потребили 4,2 миллиона киловатт-часов энергии. В лидерах среди округов оказались Домодедово, Красногорск, Коломна и другие муниципалитеты.

В компании напомнили, что работа по предотвращению незаконного потребления электричества ведется регулярно, по каждому случаю хищения составляются акты. На тех, кто безучетно использовал энергию, подают иски в суд. С начала года нарушители выплатили 396 миллионов рублей ущерба. Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин напомнил, что некоторые случаи могут завершить уголовным или административным делом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей» Андреем Рюминым. Они обсудили развитие электросетей Подмосковья.