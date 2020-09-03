Жители Подмосковья написали «Диктант Победы». Основными площадками стали более 1,1 тысячи школ

Жители Подмосковья написали «Диктант Победы» более чем в 1,1 тысячи школ. Они были основными площадками для исторической акции. Ее цель — проверить знания о событиях Великой Отечественной войны.

Участниками акции стали жители России и еще десятков стран. В Подмосковье для «Диктанта Победы» подготовили школы, музеи и библиотеки. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Подмосковные образовательные учреждения стали основными площадками для проведения всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны Ирина Каклюгина.

Она отметила, что памятная акция охватила все округа области. Жителям удалось найти подходящие площадки в своих городах.

«Наши школы заранее готовились к проведению диктанта: были соблюдены все меры безопасности. Мероприятие прошло штатно, желающих проверить знания истории о Великой Отечественной войне было много», — рассказала Ирина Каклюгина.

В «Диктанте Победы» на этот раз сделали 25 вопросов. В прошлом году их было 20. Пять дополнительных посвятили Подмосковью.

Мы постарались создать в школах комфортные условия для всех гостей мероприятия Ирина Каклюгина.

Накануне губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важны не баллы, а само желание участников узнать как можно больше сведений о событиях тех лет.