«Важны не баллы, а стремление узнать больше». Жителям Подмосковья дали напутствие перед «Диктантом Победы»

Он подчеркнул, что в такой памятной акции важны не баллы, а само желание участников узнать как можно больше сведений о событиях тех лет.

Главное, что объединяет разные поколения, — это память. Самая жестокая и страшная в мире война закончилась 75 лет назад. И, наверное, нет в нашей стране семьи, которой бы она не коснулась. «Диктант Победы», он об этом — об эмоциях, чувствах, памяти Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что Подмосковье — это «особая территория, где буквально каждый километр напоминает о героизме нашего народа».

По его словам, важно то, что в этом году очень много желающих написать «Диктант Победы». Площадки открыли в библиотеках, школах, музеях.

Память о великих подвигах советских солдат и офицеров не должна быть забыта. Наши с вами родственники, наши предки прошли с оружием в руках от Москвы до Берлина. Они сражались в партизанских отрядах, работали на заводах. И верили, что как бы тяжело ни было, победа все равно будет за нами Андрей Воробьев.

В «Диктант Победы» на этот раз войдут 25 вопросов. В прошлом году их было 20. Пять дополнительных вопросов будут связаны с территориальной спецификой Подмосковья.

«Спасибо всем, кто пришел сегодня. Успехов вам, мира и добра!» — подытожил Андрей Воробьев.