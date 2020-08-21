Более тысячи площадок подготовили в Подмосковье для проведения «Диктанта Победы»

Организовали «Диктант Победы» партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Для подмосковных жителей подготовят более 100 площадок. Большая часть из них будет располагаться в школах, почти 40 — в музеях и библиотеках.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что для диктанта в этом году выбрали такие места, которые запомнятся участникам.

«Центральными площадками станут недавно открывшийся музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево, музей-заповедник „Бородинское поле“ в Можайском городском округе и средняя школа № 3 Наро-Фоминска, где для участников выступят военнослужащие легендарной Кантемировской дивизии», — уточнил Брынцалов.

Министр культуры региона Елена Харламова отметила, что провести диктант в музее Зои Космодемьянской в этом году очень символично.

«Музей с момента открытия стал знаковым местом для всего Подмосковья. Новый музей — это пространство XXI века, где с тобой говорят на языке новейших технологий, где есть правда истории, но есть и нынешняя жизнь. В экспозиции, например, воссоздан класс средней московской школы, каким он выглядел в военное время. И именно за этими партами нынешнее поколение школьников ответит на вопросы „Диктанта Победы“. Я уверена, что те, кто посетит наш музей, обязательно ответит на все 25 вопросов о Великой Отечественной войне правильно», — пояснила министр.

В «Диктант Победы» в этом году будет 25 вопросов. В прошлом году их было 20. Пять дополнительных вопросов будут связаны с территориальной спецификой Подмосковья.

Подготовиться к диктанту можно с помощью онлайн-тестов на официальном сайте проекта. Два из них уже опубликованы. В них по девять вопросов. Их готовили вместе с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета.

Зарегистрироваться для участия в акции, выбрать удобную площадку можно на официальном сайте проекта и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».