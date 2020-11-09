Семь новых «Мегабаков» открылись в Подмосковье

В Подмосковье открыли семь новых площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак». Теперь пункты по сбору крупных отходов есть в 20 округах Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Площадки «Мегабак» появились в Коломне, Ступине, Серпухове, Дмитрове, Наро-Фоминске, Раменском и Рузе. Узнать адреса площадок можно на интерактивной карте сайта мегабак.рф.

На всех площадках проекта обустроили твердое покрытие, четырехстороннее ограждение с воротами, установили навесы от осадков.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в регионе продолжается работа по развитию проекта „Мегабак“. На сегодняшний день открыты уже 24 площадки, и собрано более 4200 кубометров крупногабаритных отходов», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства региона.

Министр добавил, что проект будут развивать и дальше, потому что он пользуется популярностью у жителей региона. Вскоре «Мегабаки» появятся в каждом муниципалитете.

Новые площадки не отличаются от других. Там также установили баки для крупногабаритных отходов, текстиля, стекла, пластика, шин и электроники.

Мусор сразу отправляется на вторичную переработку. Отходы вывозят компании-переработчики и региональные операторы.

Площадки работают ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме понедельника.

Площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак» предназначены для сортировки мусора и его вторичной переработки. Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло, батарейки.