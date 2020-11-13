Время работы «мегабаков» в Подмосковье продлят во Всемирный день переработки отходов

В воскресенье, 15 ноября, все площадки «Мегабак» в Подмосковье будут работать до 21:00. Время работы увеличится ко Всемирному дню рециклинга. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Подмосковье второй год подряд присоединяется ко Всемирному дню рециклинга — вторичной переработки отходов. В этом году в этот день, 15 ноября, все 24 площадки «Мегабак» продлят время работы до 21:00.

Точные адреса площадок можно узнать на сайте мегабак.рф.

«На сегодняшний день уже около 70% населения Московской области разделяют отходы в своих домах, благодаря этому к концу текущего года более двух миллионов вторичного сырья будет переработано, а не отправлено на полигоны. При этом часть вторсырья, а именно почти 5000 кубометров, собрано жителями именно на площадках „Мегабак“», — уточнил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Он добавил, что в этом году объем собранного вторсырья увеличился в два раза по сравнению с прошлым.

«За период реформы по обращению с отходами в регионе более трех миллионов отходов уже не было захоронено на территории Подмосковья. Сегодня этот показатель составляет 20% от общего объема отходов, в ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области», — заявил министр.

Площадки «Мегабак» работают каждый день, кроме понедельника. Туда можно привезти и бесплатно оставить крупногабаритные отходы, старую бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, алюминий и батарейки.