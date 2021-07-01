Более 14 тысяч человек подключились к опросу о демонтаже мусоропроводов в Подмосковье

Голосование на тему демонтажа мусоропроводов в домах Подмосковья завершается 1 июля. К нему подключились уже более 14,2 тысячи жителей.

Вместо мусоропроводов, эпоха которых осталась в прошлом, в Подмосковье предлагают обустраивать просторные места для колясок.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, целый месяц жители голосовали на портале «Добродел».

Далее в тех домах, где большинство жителей проголосовали за ликвидацию мусоропровода, проведут общие собрания для окончательного решения Антон Велиховский.

Вместе с мусоропроводом из подъездов исчезнут неприятные запахи. Вместе с тем не будет лишнего шума от выброса. Зато появятся места для колясок и велосипедов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах жилищного строительства.