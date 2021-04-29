Жители Подмосковья сами решат, убирать ли мусоропроводы из их домов

Новые многоквартирные дома, которые будут создавать в Подмосковье, начнут строить по современным стандартам. Например, там не будет мусоропроводов и тесных подъездов — их заменят просторными. Но в уже существующих домах люки не станут запечатывать, если этого не хотят сами жители. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью на «360».

После того как во время ежегодного обращения к жителям губернатор рассказал о новых стандартах строительства домов, люди стали спрашивать, не уберут ли уже существующие мусоропроводы в подъездах.

Глава Подмосковья отметил, что переживать не стоит — решение остается за жителями и управляющими компаниями.

Мы не будем поворачивать реки вспять. В наши жизненные планы это не входит. Но сделать уже следующий шаг на пути к комфортному уровню мы обязаны. Я сам полжизни засовывал мешок с мусором в мусоропровод. Это, к счастью, ушло в прошлое Андрей Воробьев.

Но забота об экологии и улучшение жилищных условий вышли на передний план, поэтому в новостройках мусоропроводов не будет. Это избавит людей от неприятных запахов и последствий.

«Сегодня все пекутся об экологии. Конечно, неслучайно. <…> Но мы заваривать [мусоропроводы в существующих домах] не будем. Если жители этого захотят, то заварим. Это же их дом. Это их подъезд. Они должны определиться», — подчеркнул губернатор.

Он объяснил, что новые стандарты строительства домов — это подъезды без ступенек на входе, чтобы было удобно заходить, например с колясками, а также просторные этажи, где можно поставить самокаты и велосипеды.

«Я говорю про новые стандарты, когда ты не поднимаешься по ступеням с коляской или с тележкой продуктов. Ты заходишь в подъезд, и тебе не нужно тащить все наверх. Есть возможность выйти во двор, где нет машин. Я говорю про то, что у тебя есть место, где можно оставить велосипед или самокат. И я говорю про отдельную комнату, где стоят три бака — можно в пакетах выбросить чистый мусор и выбросить, соответственно, грязный мусор. Это новые стандарты», — объяснил Воробьев.

С этого года в Московской области отдают приоритет проектам, соответствующим новым стандартам. Об этом Андрей Воробьев рассказал 27 апреля, во время своего ежегодного обращения к жителям.