Подмосковные власти с июля примут новые стандарты жилищного строительства. Теперь многоэтажные дома будут существенно отличаться от старых. Из подъездов уже уберут мусоропроводы, а вход в каждый дом станет комфортнее для маломобильных жителей и родителей с колясками. Об этом в интервью на «360» рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Новые стандарты жилищного строительства утвердят с 1 июля. Это в корне изменит облик многоквартирных домов.

Например, подъезды станут просторнее, а мусоропроводов в них не останется — значит, не будет неприятного запаха. Зато внутри обустроят удобные места для колясок и велосипедов.

Те многоэтажки, которые мы видим порой, не всегда радуют глаз, мягко скажу. И поэтому мы новые стандарты внедряем, чтобы жизнь была комфортная, во дворе не было машин, все было в один уровень и больше не надо было коляску поднимать по лестницам. Все это в прошлом Андрей Воробьев.

Воробьев добавил, что современные технологии позволяют значительно преобразить застройку. Машины должны стоять на парковках, а не занимать дворы. Вместо мусоропроводов пора установить облагороженные площадки с контейнерами для раздельного сбора отходов.

«Все это стандарты, которые сегодня востребованы. <…> Мы с июля месяца принимаем официальный документ — должно быть регулирование, иначе кто во что горазд станет строить. Мы такие высокие требования к застройщикам официально предъявим. Они с ними согласны, с ними уже обсуждали это», — подчеркнул глава Подмосковья.

По его словам, успешные компании, которые строят жилье, и сейчас руководствуются этими нормами.

«Но другое дело — то, что мы их стандартизируем и сделаем обязательными. Поэтому задача — иметь комфортный двор и безопасный подъезд, чистый подъезд. Уже такую культуру мы формируем, в том числе культурой строительства», — добавил Воробьев.

В подъездах предпочтение отдадут панорамному остеклению, обязательному наличию консьержей, систем безопасности и навигации.