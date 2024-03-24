Подмосковье 24 марта 2024, 15:11 Жители Лотошина почтили минутой молчания память жертв теракта в Crocus City Hall Источник фото: Владимир Останин

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Акция Скорби состоялась в городском округе Лотошино. Жители собрались на площади перед Центральным домом культуры, чтобы минутой молчания почтить память жертв теракта в Crocus City Hall.

Люди принесли к стихийному мемориалу цветы, мягкие игрушки и свечи.

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Иван Левин, начальник отдела образования администрации округа выразил свои соболезнования семьям погибших и призвал к объединению всех жителей страны.

«Большая трагедия произошла в нашей стране, ужасные события, страшные события. Но мы должны быть все вместе как единая страна, многонациональная страна — вместе мы победим всех, и террористов, и всех наших врагов. Только вместе!» — заявил Левин.

Погибшими при атаке террористов в Crocus City Hall, произошедшей вечером 22 марта, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.