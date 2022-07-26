Жители Коломны и Воскресенска смогут в МФЦ выбрать участок для голосования в сентябре

Жители Коломны и Воскресенска проголосуют за депутата в Мособлдуму 10 и 11 сентября. Выбрать участок для проведения выборов они смогут через МФЦ. Об этом рассказала глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.

Всего жителям округов доступно 12 МФЦ. Сделать любой из них избирательным участком можно с 26 июля по 6 сентября, рассказала Куртяник. Она отметила, что это новая услуга ЦИК. Подать заявление смогут те, кто прописан в Коломне или Воскресенске. Также те, кто не сможет поучаствовать в голосовании по состоянию здоровья, смогут сделать это из дома.

Доступные МФЦ находятся по следующим адресам:

Воскресенск, микрорайон Колыберево, улица Дзержинского, дом 2;

Воскресенск, улица Энгельса, дом 14А;

Коломна, бульвар 800-летия Коломны, дом 14;

Коломна, улица Уманская, дом 20;

городской округ Коломна, деревня Зарудня, дом 39;

городской округ Коломна, поселок Биорки, дом 26;

городской округ Коломна, поселок Пески, улица Советская, дом 20;

городской округ Коломна, поселок Пирочи, улица Центральная, дом 5;

городской округ Коломна, поселок Радужный, дом 34;

городской округ Коломна, поселок Сергиевский, улица Центральная, дом 18;

городской округ Коломна, село Акатьево, улица Юбилейная, дом 19А;

городской округ Коломна, село Непецино, дом 30.

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