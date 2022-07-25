Минимум 12 новых школ откроются в Подмосковье 1 сентября

В Московской области к началу нового учебного года откроются как минимум 12 новых школ. Кроме того, в эксплуатацию сдадут большинство ремонтируемых общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается подготовки школ и детских садов: там, где главы округов сопровождают все процессы, уделяют внимание, все идет достаточно динамично. И есть основания полагать, что к 1 сентября большинство из 62 школ, где идет капитальный ремонт, мы сдадим. <…> Задача — к 1 сентября открыть не менее 12 новых школ. Можайск, Красногорск, Долгопрудный, Павловский Посад, Орехово-Зуево», — сообщил глава региона Воробьев.

Он попросил уделить отдельное внимание системам безопасности. Губернатор заметил, что в работе участвуют и МЧС, и правоохранительный блок, она ведется комплексно и касается «безопасности, благоустройства, качества отделки работ и укомплектования школ всем необходимым».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что в сентябре в Московской области ожидается более миллиона школьников.