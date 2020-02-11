Упаковать подарок модно и экологично. Жители Дубны освоили японскую технику фурошики

Даже простая кружка в таком оформлении выглядит, как произведение искусства. С помощью японской техники фурошики упаковать элегантно можно предметы самых причудливых форм.

Источник фото: телеканал «360»

«Фурошики с японского переводится как „банный коврик“. Полторы тысячи лет назад японцы, когда ходили в баню, заворачивали в отрез ткани свои вещи, полотенце. Сам отрез потом стелили и выходили мокрыми на него, как на коврик. Потом заворачивали мокрые вещи в него и несли обратно домой», — рассказала мастер фурошики Валерия Кожевникова.

Источник фото: телеканал «360»

По сути, это аналог русского узелка или котомки. Сегодня технику фурошики применяют для упаковки и транспортировки чего угодно — от школьных учебников и сувениров до крупных предметов и даже младенцев. Можно сделать сумку или рюкзак, чтобы донести покупки до дома, если поход в магазин случился внезапно.

Выбрать ткань просто. Она должна быть тонкая, прочная, хорошо драпирующаяся. Для праздничного подарка — яркая, нарядная. Для переноски вещей нужно взять более плотную. Обычно используют квадрат со сторонами от 40 до 80 сантиметров. Красивые узлы — очень важный элемент фурошики. Чтобы завязать такие, нужно потренироваться.

Источник фото: телеканал «360»

Модно использовать фурошики как чехол для ноутбука или планшета. Упаковка подарков в стиле фурошики тоже современный тренд. Бумажная обертка, какой бы она ни была красивой, отправится в мусорное ведро. А платок можно будет использовать много раз — в костюме и в быту.