Вторая жизнь пластиковых пакетов. На акции «ЭкоДвор» в Солнечногорске собрали 25 кг вторичного сырья

Первая в этом году всероссийская акция «ЭкоДвор» прошла в городском округе Солнечногорск. Она позволила собрать около 25 килограммов вторичного сырья.

Все желающие могли принести бытовые отходы, которые можно отправить на вторичную переработку, во двор около дома № 2 в микрорайоне Рекинцо-2. В пункте сбора принимали шариковые ручки, фломастеры, макулатуру, пластик и металл. Важное условие — вторсырье должно быть сухим и чистым.

Традиционно в ходе акции больше всего собрали бумаги, картона, пластиковых крышечек и пакетов. В итоге вышло девять мешков — около 25 килограммов вторсырья. Их организаторы акции отправили на переработку.

Источник фото: телеканал «360»

«Жители уже привыкли к акции: сортируют дома бытовые отходы и сдают. Такие мероприятия имеют не только экологическую направленность, но и призывают жителей к сплочению», — заметил председатель комиссии по экологии и благоустройству молодежного парламента при Совете депутатов Солнечногорска Алексей Чернышов.

Гостей экологической акции угостили горячим чаем и печеньем, также они смогли обменяться вещами и книгами на «Дармарке», принять участие в играх, викторине, посетить мастер-классы. А на выставке «ЭкоБыт» им рассказали, чем можно заменить одноразовые товары.

Следующая акция «ЭкоДвор» пройдет в Солнечногорске в марте.