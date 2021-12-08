Культура разделения отходов прижилась в Подмосковье. Это объявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Мусор, по его словам, разделяют более 90% жителей многоквартирных домов.

При этом он добавил, что в Московской области продолжается внедрение современных технологий переработки отходов.

Мы видим, что культура разделения отходов прижилась у населения. Более 90% жителей разделяют отходы в многоквартирных домах Антон Велиховский.

Министр подчеркнул, что активная работа в этом направлении продолжится. По его словам, с ростом востребованности вторичного сырья будет расти и степень разделения мусора.

Об этом Велиховский рассказал во время ежегодного форума «Управдом» в Ленинском городском округе. Его организовала Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.