Подмосковье получило на 2 млн тонн мусора меньше после перехода на раздельный сбор отходов
Новые стандарты в Подмосковье работают. Мы на два миллиона тонн меньше мусора привезли в этом году. Спасибо жителям. Разделение мусора дает результат. Все, что можно перерабатывать, имеет и цену — вторичное сырье, и культура, которая формируется — не сказать, что все 100% сегодня разделяют мусор, но этот процесс идет
Он заметил, что нигде в мире переход на раздельный сбор мусора не происходил «по одному щелчку». Для этого нужно время. Зачастую культура обращения с отходами формируется еще с в детстве — в садах и школах.
«Сегодня эта программа по всей стране работает. Мы можем сказать, что-то, что мы видим сегодня, внушает оптимизм», — отметил губернатор.
По его словам, идеальной схемой является нулевое захоронение, когда все отходы могут переработать на полигонах и никакие ТКО не придется захоранивать. Сейчас в Подмосковье строятся мусоросжигательные заводы.
«Это тоже очень важный этап. Потому что ноль захоронений, и самое главное — ноль выбросов вредных должно быть на этих заводах. Вот такая большая федеральная и национальная программа реализуется у нас в Подмосковье», — заключил Воробьев.
Глава региона 15 декабря участвовал в закрытии полигона «Ядрово». Жители Волоколамского городского округа, где он находился, жаловались на запах от него и просили ликвидировать. По словам Воробьева, в 2020 году в регионе не остается ни одного мусорного полигона.