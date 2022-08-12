Жители Балашихи сделали подарок многодетной семье из Донецка

Жители Балашихи собрали для семьи Мурашовых из Донецка гуманитарную помощь. В их поселке нет воды и света, а также не работают магазины. Подарки передала корреспондент телеканала «Балашиха 360» Екатерина Харина.

Семья с тремя детьми живет в районе Шахты № 29 Донецка под постоянными обстрелами. Диме и Косте по восемь лет, а старшему сыну Ване — 12. Все они любят рисовать, поэтому им подарили фломастеры, карандаши и раскраски.

Как отметил координатор миссии Александр Тарарев, в первую очередь помощь оказывают многодетным семьям и пожилым людям из отдаленных районов.

«Вся помощь, которая сегодня, приехала в район Текстильщики, собрана в рамках акции „Доброе дело“ — неравнодушными школьниками и их семьями, жителями Московской области и предпринимателями», — напомнил он.

Всего Подмосковье отправило в Донбасс свыше 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Это предметы первой необходимости и продукты, которые распределяют по госпиталям, передовым и жителям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с сиротами, прибывшими в Подмосковье из ДНР. Они рассказали ему о своей новой жизни в безопасности.