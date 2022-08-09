Уже свыше 32 тысяч человек приехали в Подмосковье из Донбасса. Они находят работу, идут в школы и колледжи. Богдан и Саша — ребята, которые еще два месяца назад жили в Мариуполе, но решили не оставаться в подвале и помогать нуждающимся: развозили гуманитарную помощь на старой дедушкиной «девятке».

«К нам приехали уже тысячи ребят с Донбасса, в том числе те, кто потерял родителей. Мы стараемся помогать всем — оформляем документы на получение гражданства, находим новые семьи, устраиваем в детские сады, школы, колледжи. Знаю, вы хотите учиться на автомехаников, слесарей — это очень нужные и востребованные специальности. Хочу пожелать, чтобы у вас все получилось», — сказал Андрей Воробьев.

Ребятам 16 и 18 лет. Они сироты, жили в детских домах, а в этом году их эвакуировали в Подмосковье, в Егорьевск. Здесь они познакомились с ровесником Сережей — его, как и парней, тоже перевезли из детского дома Мариуполя в мае 2022 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, встретившись с ребятами, поблагодарил их за то, что в новом городе они не перестали помогать нуждающимся жителям, поддерживают волонтерское движение.

Знаю, что вы очень многим помогали в тяжелое время там, в Мариуполе. Историю вашу слышал. <…> Если столько добра людям делаете, столько помогаете, значит, многого добьетесь Андрей Воробьев.

В восьмилетнем возрасте Богдан Ермохин потерял родителей, остался с дедушкой — он подарил старую «девятку», которая, благодаря смелости внука, спасала весь город. Сейчас парню 16 лет.

«Людям сухпайки развозили, воду по возможности. Ни еды, ни воды в городе не было. Военные давали нам сухпайки. Давали на нас, а мы развозили всем», — рассказал Богдан.

Единственный источник чистой воды — колодец под мостом. Парень объезжал весь район, узнавал, кому нужно привезти бутыль. Водить он научил и друга Сашу Наумкина.

«Грузили машины баклажками — заезжали в любой двор с водой. Пожилым помогали. Богдан меня научил водить», — поделился он.

Новый этап жизни

Саша — самый старший из ребят, ему 18. Сереже Курбонову — 16. У ребят уже на руках российский аттестат об окончании девяти классов, и они будут поступать в техникумы.

Самое главное в жизни сейчас — мирное небо, чтобы не было разрухи, чтобы не было войны — как международной, так и войны внутри или в семье Богдан Ермохин.

В Подмосковье парням предложили жить в приемных семьях. Саша и Сергей совсем скоро в них переедут, а Богдан уже две недели как старший сын и помощник в семье Рудницких.

«Влился в семью хорошо. Просто идеально, словно там и жил всегда. Старший сын, идеальный помощник. Надежный. Еще одно мужское плечо», — поделилась многодетная мама Ирина Рудницкая.

Богдан, приехав в Подмосковье, стал волонтером — помогает вынужденным переселенцам. Губернатор поблагодарил ребят и добавил, что они всегда могут рассчитывать на поддержку.

«У нас сейчас около 33 тысяч приехавших из Донбасса. Важно всем документы сделать, чтобы медицина, обучение, работа доступными были», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что школы Подмосковья примут осенью шесть тысяч ребят из Донбасса.