Жители 28 округов Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в 28 округах Подмосковья 13 и 14 августа. В том числе в Балашихе, Ленинском и Коломне. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стринукова.

«Важно не забывать заботиться о себе и вовремя проходить профилактические осмотры. Поэтому для удобства жителей с начала лета каждые выходные проводится акция «Проверь здоровье в парке», — сказала зампред.

Посетители парков смогут пройти антропометрию, измерить давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и по желанию пройти вакцинацию от коронавируса. Результаты обследования появятся в личном кабинете на «Госуслугах». При необходимости врачи направят на углубленную диспансеризацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Красногорске детского госпиталя. В нем смогут получить помощь свыше 15 тысяч юных пациентов.