Воробьев рассказал о важности госпиталя для детей со всей России в Красногорске

Строительство детского госпиталя в Красногорске стало одним из самых масштабных проектов Подмосковья. По поручению губернатора Андрея Воробьева его завершат досрочно — не к концу, а к марту 2024 года.

Новый госпиталь станет центром детского здравоохранения в Московской области.

В марте 2024 года мы хотим сдать этот объект. Мы постоянно его инспектируем, потому что всегда есть разные сложности в масштабном строительстве. Нам очень важно не упустить моменты Андрей Воробьев.

Около 1,5 миллиона детей живут в Подмосковье — это второй показатель в стране. За пять лет их количество выросло более чем на четверть миллиона.

«Но до сих пор в растущем регионе не было высококлассной детской клиники», — отметил глава Подмосковья.

Масштабный госпиталь возвысится на восемь этажей. В одном месте разместят 28 отделений: реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии, инфекционное и многие другие.

«Работы идут в круглосуточном режиме, семь дней в неделю и согласно графику. Поставлена задача — сдать объект раньше, потому что все понимают значение больницы», — подчеркнул первый вице-президент компании «МСУ-1» Илья Демидов.

Работать здесь будут свыше 400 врачей и 900 медсестер. Они окажут пациентам помощь на всех этапах. Каждый год будут принимать по 14,5 тысячи человек.

И другие проекты

В этом году в Московской области откроют 23 медицинских центра. Один из них уже появился в Истре.

Мы открыли в Истре весьма важный госпиталь с поликлиникой, построенный Минобороны Андрей Воробьев.

Поликлиники оснащают современным оборудованием: это аппараты для МРТ, КТ, УЗИ, рентгена и не только.

«Плюс мы видим растущее население в сельской территории, поэтому в Подмосковье возводим еще и мобильные ФАП», — добавил губернатор.

Новые поликлиники в 2022 году появятся в Реутове, Коломне, Раменском, Домодедове и не только.