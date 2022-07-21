Жители 20 тысяч домов Подмосковья бесплатно получили газ у границ своих участков

За время действия проекта «Социальная газификация» коммуникации провели к 20 тысячам подмосковных домов. Специалисты построили 1219 километров труб в 1793 населенных пунктах.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов выступил на брифинге и рассказал, что только в Богородском округе в программу вошло 67 населенных пунктов. В 41 из них работы уже провели. Он также ответил на вопросы жителей и напомнил, что подать заявку на газификацию можно даже после завершения основных работ.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье завершит программу социальной газификации в этом году.