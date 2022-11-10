Подмосковье 10 ноября 2022, 11:06 Жители 19 сел и деревень в Подольске получили газ по президентской программе

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Более 70 населенных пунктов городского округа Подольск вошло в план президентской программы «Социальная газификация». Жители 69 из них уже получили газ, а финальные работы закончатся в декабре.

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В 2021 году работы провели в 50 точках из списка, построив 13,2 тысячи километров газопровода. В 2022 году газа дождались жители еще 19 населенных пунктов. Это деревни Кутьино, Булатово, Федюково, Новогородово, Новоколедино, Луковня, Гривно, Слащево, Лаговское, Романцево, Матвеевское, Валищево, Яковлево, Хряслово, Меньшово и Лучинское, поселки Дубровицы и МИС, а также село Сынково. До полного выполнения плана осталось завершить работы в поселке Поливаново и городе Подольске, что планируется к 18 декабря.

«Напомню, что работы выполняются там, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые газовые сети. До границ участков газопровод прокладывается абсолютно бесплатно. Работы же на участке и покупка нужного оборудования выполняются за счет владельца дома. Рассчитать стоимость подключения можно с помощью калькулятора на сайте „Мособлгаза“», — отметил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Подать заявку на догазификацию можно несколькими способами: на сайте госуслуг и в офисах МФЦ, на официальном портале Единого оператора газификации, на сайте или в офисах АО «Мособлгаз». На все вопросы ответят специалисты горячей линии 8 (800) 100-75-75. Отдельная стойка по вопросам социальной газификации работает в центральном офисе АО «Мособлгаз», расположенном на улице Кирова, 31а.

Осенью стало известно, что регионы получат допсредства для предоставления жителям субсидии на покупку газового оборудования в рамках социальной газификации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 1500 семей смогут воспользоваться льготами при подключении дома к газу.