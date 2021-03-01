Жителей Подмосковья предупредили об арктических морозах в марте

В первый месяц весны столицу и Подмосковье ожидают арктические морозы. Пик придется на ночь с 7-го на 8-е, когда температура воздуха опустится до -19 градусов. На дорогах возможна гололедица, предупредили в областном Минтрансе.

Несмотря на наступление весны, ненадолго в марте еще остается минусовая температура. Например, 5-го она может снизиться до -4 градусов. До этого дня жители будут наблюдать оттепель.

Но пик холода придется на 7 и 8 марта, когда ожидается −10…−15 градусов днем, а ночью −17…−19.

В целом будет слабая плюсовая температура, а местами возможен мокрый снег. Устойчивое потепление ожидают лишь с 9-го числа.

В Минтрансе Подмосковья жителей призвали быть аккуратными и внимательными за рулем, не спешить, сохранять осторожность на поворотах. Их предупредили о гололедице.

Пешеходам посоветовали носить световозвращающие элементы в темное время суток и переходить дороги только в положенных местах.