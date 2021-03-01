Дорожные службы Подмосковья уделят особое внимание борьбе с гололедом и подтоплениями в марте

Сезонная зима в Подмосковье закончилась, но регион продолжает бороться с ее последствиями: гололедом, подтоплениями. Особенное внимание уделяется обработке тротуаров и дорог. О работе дорожных служб на заседании правительства рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

Она сообщила, что за зимний период в Подмосковье прошел 21 снегопад. Из 117 дней 44 дня шел снег. Выпало до двух метров снега. Ситуация осложнялась сильными морозами до -32 градусов. По ее словам, объем выполненных в этом сезоне работ оказался рекордным за три года.

Начиная с 25 февраля, температура в Подмосковье стала выше нуля градусов. По прогнозам, ожидаются многочисленные переходы через ноль.

«Из-за погодных условий мы ожидаем образование гололеда на дорогах и тротуаров, возникновение подтоплений, образование многочисленных ям, выход из строя линий наружного освещения и светофоров. Перед нами, дорожниками, встали новые первоочередные задачи. Задача — всем дорожным службам ежедневно проводить обработку опасных участков», — сказала Кротова.

По ее словам, особое внимание необходимо уделить тротуарам и остановкам. Когда температура останавливается на отметке около нуля градусов, в этих местах становится особенно скользко.

Она добавила, что на подмосковных дорогах зафиксировано 162 подтопления. В связи с этим всем главам административных округов необходимо организовать откачку и пропуск талых вод.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Кротову за доклад и отметил, что ликвидировать подтопления и оставшееся завалы снег нужно, как можно быстрее.