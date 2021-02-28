Москвичей предупредили об арктических морозах

Для жителей Москвы и области первая неделя марта начнется с оттепели. К пятому числу заметно похолодает, а 7–8 марта морозы достигнут пика, сообщил метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До 4 марта нас будет окружать затяжная слабая оттепель. Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега», — сказал он «Вечерней Москве».

В пятницу, 5 марта, жителей московского региона ждет «арктический обвал холода» — днем будет легкий морозец и около −4 градусов. Пик холода придется на 7 и 8 марта — в столице ожидается −10…−15, ночью до −17…−19 градусов, уточнил специалист.

А 9 марта в Москву должна прийти волна потепления. В целом в течение месяца температура будет колебаться — идти то вверх, то вниз и обратно вверх.

Тишковец напомнил, что на большей части России март является зимним месяцем и фактическая весна наступает 27-го числа.

Ранее в метеобюро Москвы и Подмосковья сообщили, что, по их прогнозам, снег в столице пролежит до конца марта, а слякоть прекратится только в апреле.