Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант в сентябре | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 10:33 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант в сентябре

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Диктант «ЭкоТОЛК» пройдет по всей России с 10 по 17 сентября. В нем смогут поучаствовать старшеклассники, студенты и любители природы, в том числе из Подмосковья. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

«ЭкоТОЛК» проходит в России ежегодно. Его организаторами выступают Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «Русрециклинг», благотворительным фонд «Зеленая планета» и другие. В этом году тема диктанта — «Устойчивое развитие начинается с тебя».

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Участники смогут проверить уровень экологической грамотности и узнать, способны ли они принимать правильные решения для сохранения природы.

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Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию на сайте мероприятия.

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