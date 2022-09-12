Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант в сентябре | 360°

Все новости

Власть

12 сентября 2022, 11:19

Россия направит больше ста миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики

Спецоперация

12 сентября 2022, 11:18

Украинские войска за сутки пятьдесят раз открыли огонь по ДНР

Реклама

Мир

12 сентября 2022, 11:11

Британский парламент столкнулся с проблемами из-за упавших поставок российского газа

Мир

12 сентября 2022, 11:06

Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки

Подмосковье

12 сентября 2022, 11:05

Возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье

Выборы

12 сентября 2022, 11:03

«Единой России» достанутся более 1100 мандатов муниципальных депутатов в Москве

Знаменитости

12 сентября 2022, 11:03

Актер Сергей Бурунов рассказал о съемках в клипе Ольги Серябкиной

Здоровье

12 сентября 2022, 11:02

Россиянам рассказали о плюсах и минусах употребления мяса

Подмосковье

12 сентября 2022, 10:59

Врачи из Балашихи спасли женщину с воспалением после укуса кошки

Подмосковье

12 сентября 2022, 10:33

Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант в сентябре

Читать 360tv в

Диктант «ЭкоТОЛК» пройдет по всей России с 10 по 17 сентября. В нем смогут поучаствовать старшеклассники, студенты и любители природы, в том числе из Подмосковья. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

«ЭкоТОЛК» проходит в России ежегодно. Его организаторами выступают Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «Русрециклинг», благотворительным фонд «Зеленая планета» и другие. В этом году тема диктанта — «Устойчивое развитие начинается с тебя».

Реклама

Участники смогут проверить уровень экологической грамотности и узнать, способны ли они принимать правильные решения для сохранения природы.

Реклама

Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил установить баки для мусора на улице Толстикова в Коломне. На их отсутствие пожаловались местные жители.

Минэкологии Подмосковья

Экология

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама