Баки для мусора в Коломне по распоряжению Воробьева установили после просьбы жителя | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Баки для мусора в Коломне по распоряжению Воробьева установили после просьбы жителя

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Новую контейнерную площадку установили на улице Толстикова в Коломне. Ранее на отсутствие баков для мусора рядом с домом пожаловались местные жители. На просьбу отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Инна из Коломны просит вас установить мусорный бак на перекрестке. Улица Толстикова и Яна Грунта. Рядом с Троицкой церковью», — сказал губернатор на совещании с главами регионов.

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Алексей Склянкин рассказал, что ближайший бак находится в 300 метрах от его дома, из-за чего мешки с мусором приходится возить на тележке. О новой контейнерной площадке просили и другие коломенцы. Среди них Инна — она написала губернатору в конце августа, а уже в начале сентября на улице Толстикова установили два бака — синий для «сухих» отходов и серый для смешанных.

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Начальник управления по ЖКХ Коломны Артем Дорожкин отчитался о проделанной работе.

«Жительница до этого выносила мусор на большое расстояние, около 300 метров. Теперь мы установили контейнерную площадку. Жительница именно писала, чтобы на этом месте она была установлена. Теперь контейнерная площадка есть», — сообщил он.

Территорию у новой площадки уже начали благоустраивать. Там уложат асфальт для подъезда мусоровоза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил установить остановочный павильон в Раменском округе по просьбам жителей. Администрация округа взяла этот вопрос на контроль и пообещала решить проблему на следующей неделе.

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