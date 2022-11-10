Подмосковье 10 ноября 2022, 16:34 Жителей Подмосковья попросили не подкармливать водоплавающих птиц

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Жители Подмосковья стали чаще обращаться в Минэкологии с беспокойствами о судьбе водоплавающих птиц, которые остаются зимовать в регионе. В министерстве рассказали, что спасением пернатых будут заниматься сотрудники МЧС.

Глава ведомства Тихон Фирсов сообщил, что многие водоплавающие задерживаются в области, пока позволяют погодные условия. Некоторые особи могут остаться в Подмосковье на всю зиму на незамерзающих участках Москвы-реки, Клязьмы, Пахры и в других водоемах.

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«Что касается изъятия любых видов фауны из дикой природы, разрешение на это может выдать только наше министерство — на основании случаев, предусмотренных законодательством», — рассказал он.

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Министр добавил, что некоторые птицы остаются на зиму только из-за того, что их подкармливают жители. Делать этого не рекомендуется — обычно пернатые питаются водными растениями, мелкими рачками и другими биоресурсами. Их отсутствие как раз является стимулом для отлета на зимовку.

«Поэтому еще раз убедительно просим жителей не подкармливать птиц и не пытаться их извлекать из водоемов и передавать зоозащитникам. Так можно сделать только хуже для пернатых», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья сдали на переработку свыше 30 тонн алюминия и пластика за год.