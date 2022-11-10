Подмосковье 10 ноября 2022, 12:02 Жители Подмосковья сдали на переработку свыше 30 тонн алюминия и пластика за год

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Пункты приема вторсырья в Подмосковье собрали 31 тонну алюминия и пластика за год. Число экопунктов за это время выросло с трех до 155. Всего в них сдали более 1,2 миллиона предметов.

Фандоматы «РТ-Инвест» устанавливают в парках, на бульварах, набережных и детских площадках, а также в других общественных пространствах. Сейчас они находятся в 31 городском округе.

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Экопункты выдерживают перепады температуры и могут работать в любую погоду. Внутри одного устройства помещаются 800 алюминиевых банок и 450 пластиковых бутылок.

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Пункты стараются делать лучше. Так, летом в регионе появились передвижные модели, которые принимают в два раза больше вторсырья и могут легко транспортироваться.